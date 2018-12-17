2018-12-17T16:58:11+03:00
Происшествия

Туляк пойдет под суд за попытку сбыть наркотики

Мужчина по ходатайству следствия содержится под стражей
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Прокурор Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 29-летнего местного жителя обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

С января по февраль 2018 года обвиняемый вместе с неизвестным подельником пытались через закладки сбыть 32,6 г наркотиков.

Мужчина по ходатайству следствия содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

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