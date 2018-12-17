2018-12-17T16:46:38+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина ранила сожителя ножом

Суд назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Мария ВЛАСОВА
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54-летняя жительница Ефремовского района признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Осужденная и ее сожитель поссорились после употребления спиртного. Женщина взяла на кухне нож и ударила им, стоящего к ней спиной, потерпевшего. Удар пришелся в область левой половины грудной клетки.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Женщина полностью признала вину. В суде мужчина просил проявить снисхождение к сожительнице и не лишать ее свободы, поскольку он простил ее.

Суд назначил женщине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда, сообщает прокуратура области.

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