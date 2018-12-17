В Тульской области женщина ранила сожителя ножом
54-летняя жительница Ефремовского района признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Осужденная и ее сожитель поссорились после употребления спиртного. Женщина взяла на кухне нож и ударила им, стоящего к ней спиной, потерпевшего. Удар пришелся в область левой половины грудной клетки.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Женщина полностью признала вину. В суде мужчина просил проявить снисхождение к сожительнице и не лишать ее свободы, поскольку он простил ее.
Суд назначил женщине 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда, сообщает прокуратура области.