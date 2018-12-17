17 Дек. 16:28 2018-12-17T16:30:43+03:00

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В Тульской области прокуратура в суде взыскала около 500 тыс. рублей в пользу работников мясокомбината.

Проведенной по обращениям граждан проверкой прокуратурой Арсеньевского района установлены факты невыплаты средней заработной платы на период трудоустройства при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности штата.

Суд удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с ОАО «Арсеньевский мясокомбинат» в пользу 10 граждан невыплаченной средней заработной платы на период трудоустройства в течение 2 и 3 месяцев со дня увольнения на общую сумму 495 тыс. руб.

Исполнение судебных решений прокуратурой района контролируется.