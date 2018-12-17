Алексей Дюмин обратился к жителям Алексина в связи с 77-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

17 Дек. 16:21 2018-12-17T16:21:53+03:00

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17 декабря отмечается годовщина освобождения Алексина от немецко-фашистских захватчиков.

77 лет назад после 20 дней оккупации и более двух месяцев тяжелых боев советские войска полностью освободили город.

За это время сотни горожан добровольно вступили в ряды Красной Армии, чтобы дать отпор фашистам.

В памятный день в Алексине в этом году состоялись торжественный митинг с возложением цветов на Кургане Славы и торжественное мероприятие в ДК им. В.С. Бондаря. В поселке Авангард прошла траурная церемония перезахоронения воинов, погибших при защите Отечества в 1941-1945 годах. Их останки были обнаружены при проведении поисковых работ в деревне Горушки неподалеку от Алексина.

В связи с памятной датой к ветеранам и жителям города обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- На местах былых сражений давно построены новые дома и дороги, а сам Алексин гордо носит почетное звание «Город воинской доблести». Уверен, что и нынешнее, и все будущие поколения алексинцев будут свято хранить память о героизме предков. Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!, - говорится в обращении главы региона.