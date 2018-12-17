Пожар в квартире в Ефремове тушили девять человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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17 декабря 2018 года в 12:58 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия в кухне обгорел подоконник и оконная рама.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.