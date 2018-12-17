2018-12-17T16:06:43+03:00
Происшествия

В Туле поймали закладчицу наркотиков

Она заключена под стражу
Мария ВЛАСОВА
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28-летнюю женщину обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств. Она заключена под стражу.

По версии следствия, обвиняемая 13 декабря ночью сделала закладки - поместила два свертка с наркотиками средствами общей массой 1,19 грамм в районе ул. Марины Расковой. Запрещенные вещества она собиралась сбыть бесконтактным способом.

Ходатайство следователя в судебном заседании поддержано представителем прокуратуры Пролетарского района г. Тулы. Расследование по делу взято на контроль, сообщает прокуратура области.

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