В Туле поймали закладчицу наркотиков
Она заключена под стражу
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28-летнюю женщину обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств. Она заключена под стражу.
По версии следствия, обвиняемая 13 декабря ночью сделала закладки - поместила два свертка с наркотиками средствами общей массой 1,19 грамм в районе ул. Марины Расковой. Запрещенные вещества она собиралась сбыть бесконтактным способом.
Ходатайство следователя в судебном заседании поддержано представителем прокуратуры Пролетарского района г. Тулы. Расследование по делу взято на контроль, сообщает прокуратура области.