2018-12-17T16:06:16+03:00
Спорт

В Туле состоится фестиваль баскетбола

Заявки на участие принимаются до 19 декабря
Виктория ЯКУШИНА
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Спортивный праздник в Туле посвящен Дню рождению баскетбола, который отмечается 21 декабря, и 20-летию тульского баскетбольного клуба «Арсенал».

22 декабря пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше.

Участникам представится возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал».

Предстоят и конкурсы с призами и подарками. Фестиваль начнется в 14.30 в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22а).

Заявки на участие принимаются до 19 декабря, справки по тел. 8-910-559-37-26.

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