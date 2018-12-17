В Туле состоится фестиваль баскетбола
Спортивный праздник в Туле посвящен Дню рождению баскетбола, который отмечается 21 декабря, и 20-летию тульского баскетбольного клуба «Арсенал».
22 декабря пройдут соревнования по стритболу, к участию в которых приглашаются игроки 2007 года рождения и младше.
Участникам представится возможность сыграть в одной команде с игроками Суперлиги: юные спортсмены будут поделены на команды, капитанами которых будут игроки БК «Арсенал».
Предстоят и конкурсы с призами и подарками. Фестиваль начнется в 14.30 в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22а).
Заявки на участие принимаются до 19 декабря, справки по тел. 8-910-559-37-26.