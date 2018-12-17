В Туле мошенник выманил у женщины деньги, прикинувшись ее боссом
Сотрудники полиции в Туле в настоящее время разыскивают очередного мошенника.
Неизвестный позвонил на стационарный телефон одной из тульских организаций и представился именем и фамилией руководителя.
Ответившая на звонок работница компании поверила, что с ней беседует глава организации, и поддержала разговор.
Звонивший сообщил, что находится не в помещении фирмы, и ему внезапно потребовались деньги для решения возникших проблем.
Он попросил передать их мужчине, который подойдёт к стойке администратора.
Работница компании поверила всему сказанному и отдала пришедшему 15 500 рублей.
Лишь позже, позвонив руководителю, она узнала, что тому никаких денег не требовалось, а женщина стала жертвой мошенничества.
В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
В УМВД просят граждан быть внимательными и перепроверять информацию, полученную по телефону, если собеседники под тем или иным предлогом сообщают о необходимости срочно предоставить денежные средства.