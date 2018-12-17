Пьяная тулячка ранила ножом сожителя

17 Дек. 15:00 2018-12-17T15:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летняя тулячка признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Пьяная девушка поссорилась с сожителем в комнате коммунальной квартиры по ул. Кутузова. После этого она схватила нож и ударила им мужчину, лежащего на диване, в переднюю поверхность грудной клетки слева.

В судебном заседании девушка признала свою вину в совершении преступления. Ей назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

Гражданский иск по уголовному делу к тулячке, заявленный прокуратурой Пролетарского района, на сумму 6 697 рублей в пользу тульского территориального фонда обязательного медицинского страхования за оказание медицинской помощи, удовлетворен в полном объеме.