На развитие противопожарного водоснабжения в Туле выделят 15,5 млн рублей

17 Дек. 14:29 2018-12-17T14:29:52+03:00

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В Туле обсудили итоги мероприятий противопожарной безопасности в 2018 году. Как сообщил начальник сектора координации деятельности ГО и ЧС Андрей Романченко, пожаров на территории города произошло 306, что на 1,6 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года (311).

Для ликвидации очагов возгорания сухой травы на начальной стадии выдано в главные управления по территориальным округам 287 ранцев противопожарных «Ермак» и одна пожарная мотопомпа. Приобретено три мобильных пожарных комплекса «Лесной патруль» на базе автомобилей УАЗ.

Администрацией города разработан «План перспективного развития противопожарного водоснабжения города Тулы на 2019 год», в котором предусмотрены практические мероприятия по поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к ним, по созданию новых источников. На эти цели предусмотрено 15,5 млн рублей.

В целях соблюдения противопожарной безопасности поручено продолжить работу по приведению в нормативное состояние или сносу хозпостроек на придомовых территориях.