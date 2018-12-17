2018-12-17T14:29:52+03:00
Общество

На развитие противопожарного водоснабжения в Туле выделят 15,5 млн рублей

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле обсудили итоги мероприятий противопожарной безопасности в 2018 году. Как сообщил начальник сектора координации деятельности ГО и ЧС Андрей Романченко, пожаров на территории города произошло 306, что на 1,6 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года (311).

Для ликвидации очагов возгорания сухой травы на начальной стадии выдано в главные управления по территориальным округам 287 ранцев противопожарных «Ермак» и одна пожарная мотопомпа. Приобретено три мобильных пожарных комплекса «Лесной патруль» на базе автомобилей УАЗ.

Администрацией города разработан «План перспективного развития противопожарного водоснабжения города Тулы на 2019 год», в котором предусмотрены практические мероприятия по поддержанию в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к ним, по созданию новых источников. На эти цели предусмотрено 15,5 млн рублей.

В целях соблюдения противопожарной безопасности поручено продолжить работу по приведению в нормативное состояние или сносу хозпостроек на придомовых территориях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала