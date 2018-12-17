В новогодние праздники следить за порядком в Туле будет городской штаб дежурных

17 Дек. 14:21 2018-12-17T14:21:16+03:00

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Городской штаб дежурных в новогодние праздники в Туле будет собираться в ежедневном режиме на базе ЕДДС в 14:00.

В работе штаба будут принимать участие дежурные по городу, в округах, дежурные структурных подразделений администрации Тулы.

В штаб будет поступать вся оперативная информация, связанная с жизнеобеспечением города: отоплением, уборкой снега, вывозом мусора.

Также на штаб в случае возникновения аварийных ситуаций будут приглашаться представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Задача штаба – во время новогодних праздников быстро и эффективно реагировать на аварийные ситуации, в случае их возникновения, и обеспечивать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения города.