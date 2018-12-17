Туляк украл из магазина кофе почти на 10 тысяч рублей
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
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Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 21-летнего туляка обвиняют в краже.
Молодой человек ночью разбил окно в магазине на пр. Ленина, д. 35. Через образовавшийся проем он проник внутрь и похитил с разных полок стеллажа упаковки с кофе на общую сумму 9 824 рубля. С похищенным туляк скрылся.
В ходе следствия и с учетом данных о личности молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.