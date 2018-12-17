В уборке улиц Тулы было задействовано 118 единиц техники

17 Дек. 13:01 2018-12-17T13:01:16+03:00

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На минувшей неделе, с 10 по 16 декабря, в уборке снега с улиц Тулы и противогололедной обработке было задействовано 118 единиц техники и 165 человек.

Обработано противогололедными материалами проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров: песчано-соляная смесь – 3 243 тонны, реагент – 537,9 тонн. Для очистки остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров было задействовано 15 тракторов МТЗ, 4 единицы МТЗ на обработку противогололедными материалами, 5 уборочных машин Wille и 8 фронтальных погрузчиков.

Выполнены работы по вывозу снега объемом более 11, 5 тысяч куб. м.

Проводились работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц, пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах разворотных колец.

Вывезено стихийных свалок объемом более 2, 7 тысяч куб. м. В рамках проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» ведется ликвидация свалки на ул. 4-й Волоховской.

На территории Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской подрядной организацией ООО «Дизайн-стиль» было задействовано 11 единиц спецтехники и 20 человек. Выполнены работы по обработке противогололедным реагентом в объеме 7, 2 тонн. Вывоз снега выполнен в объеме порядка трех тысяч куб. м.

Продолжались работы по централизованной утилизации покрышек из автосервисов, точек шиномонтажа и автогаражных кооперативов, за прошедшую неделю вывезено свыше 1295 покрышек.