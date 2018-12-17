Галерея "Ясная Поляна" приглашает туляков на "Зимнюю сказку"

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-17T12:45:11+03:00

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В дни новогодних каникул гостей галереи «Ясная Поляна» ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.

Юные туляки станут участниками веселой и поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце.

Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде. Спектакль рассчитан на детей от 2 до 10 лет.

Представления пройдут: 3, 4 и 5 января, в 13 и 17 часов (Тула, ул. Октябрьская,12, остановка Луначарского). Телефоны для справок: +7(4872)47-35-80 и +7(905)622-82-35.