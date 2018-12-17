2018-12-17T12:37:23+03:00
Общество

Тульский Музей оружия приглашает на театрализованное новогоднее представление

Юлия КУДЫМОВА
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В январе в Музее оружия состоится новогодний военно-исторический праздник. В Зале славы российского оружия покажут театрилизованное представление «Богатырский шлем на страже нового года».

Гостей музея ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Первый праздник пройдет 2 января в Музей оружия (здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2).

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