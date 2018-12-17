2018-12-17T12:37:23+03:00
Общество

Тульский Музей оружия приглашает на театрализованное новогоднее представление

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В январе в Музее оружия состоится новогодний военно-исторический праздник. В Зале славы российского оружия покажут театрилизованное представление «Богатырский шлем на страже нового года».

Гостей музея ждут необычные приключения с виртуозными трюками каскадеров и акробатов, лазерным шоу, новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Первый праздник пройдет 2 января в Музей оружия (здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк украл из магазина кофе почти на 10 тысяч рублей
В уборке улиц Тулы было задействовано 118 единиц техники
Галерея "Ясная Поляна" приглашает туляков на "Зимнюю сказку"
18 и 19 декабря Тулу посетит Дед Мороз из Великого Устюга
В международный день чая Техмаш угощает из своего самовара
Какие УК в Туле плохо убирают дворы от снега и наледи
В Тульской области гендиректор организации задолжала работникам 152 тысячи рублей
За три дня в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей
За неделю в ДТП в Туле пострадали 20 человек
В Алексине "Фольксваген" протаранил отбойник
В ДТП с "ВАЗом" под Тулой пострадал подросток
«Ростелеком» займется энергоменеджментом объектов Тульской области
В Туле пройдут экологические уроки
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле пройдет 3D-мэппинг шоу