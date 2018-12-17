18 и 19 декабря Тулу посетит Дед Мороз из Великого Устюга

17 Дек. 12:24 2018-12-17T12:25:30+03:00

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Путешествие по России Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга вместе с командой НТВ проходит третий год подряд. Добрый волшебник стремится нести добро и дарить радость тем, кто в этом нуждается больше всех: ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.

В этом году Деда Мороза пересечет всю нашу страну c севера до юга. Тула станет в этом году Новогодней столицей России и семнадцатым городом на путевой карте всероссийского Деда Мороза.

18 и 19 декабря знаменитый волшебник посетит в Туле несколько социальных учреждений, заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям, устроит в центре города большой праздник и подарит ощущение волшебства и чуда!

А уже 19 декабря у всех желающих появится возможность встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга на городском мероприятии. Городской праздник состоится в 17:30 на площади Ленина.