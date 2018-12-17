2018-12-17T12:25:30+03:00
Общество

18 и 19 декабря Тулу посетит Дед Мороз из Великого Устюга

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Путешествие по России Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга вместе с командой НТВ проходит третий год подряд. Добрый волшебник стремится нести добро и дарить радость тем, кто в этом нуждается больше всех: ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.

В этом году Деда Мороза пересечет всю нашу страну c севера до юга. Тула станет в этом году Новогодней столицей России и семнадцатым городом на путевой карте всероссийского Деда Мороза.

18 и 19 декабря знаменитый волшебник посетит в Туле несколько социальных учреждений, заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям, устроит в центре города большой праздник и подарит ощущение волшебства и чуда!

А уже 19 декабря у всех желающих появится возможность встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга на городском мероприятии. Городской праздник состоится в 17:30 на площади Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала