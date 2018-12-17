В международный день чая Техмаш угощает из своего самовара

17 Дек. 11:55 2018-12-17T11:55:17+03:00

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На «Штампе» знают о чаепитии все. И как заправить самовар углем, и как добавить еловых шишек перед закипанием, чтобы аромат был не только в чашке, но и в воздухе. А главное, точно знают, как изготовить самый настоящий Тульский самовар, за которым в этот город съезжаются любители со всего мира. В международный день чая за столом Машзавода «Штамп» собрались умельцы различных специальностей: наводильщики, которые сгибают медные листы и создают форму, лудильщики, токари, слесари, сборщики и чистильщики. Вот уже более ста десяти лет завод занимается промышленным производством самоваров. Наряду с боеприпасами, предприятие выпускает более пяти тысяч самоваров в год: от жаровых до электрических, от огромных до миниатюрных, от круглых до квадратных, от традиционно блестящих до расписанных художниками- декораторами на любой вкус и кошелек.

В музее завода на экскурсии детям рассказали о том, что самовар был неотъемлемой частью русского быта, хотя и стоил достаточно дорого: чем больше весил пузатый красавец, тем больше приходилось за него платить. Но без самовара в России было практически невозможно: ведь в холодные зимы люди не только пили чай, но грелись: жар от кипящего самовара нагревал дом подобно печке. Кроме того, жаровой самовар был не просто кипятильником, а «химическим реактором», который смягчал жесткую воду: нерастворимые карбонаты (накипь) оседали на стенках трубы, корпуса (тулова) и на днище. Поэтому мастера никогда не устанавливали краны у самого дна, а делали их выше.

И. конечно, перед торжественным чаепитием самовар должен быть начищен до блеска. Раньше для этого использовали мелкий мокрый песок, золу или даже тертые кирпичи. Сегодня- мягкую бытовую химию и нежные салфетки: ведь ко многим расписным образцам нужно относится крайне бережно. Каждый год завод выпускает эксклюзивные модели. В 2018-м к Чемпионату мира по футболу изготовили самовар "Чемпион". Кроме того, новинкой уходящего года стал «Левша». Такие самовары – настоящие арт-объекты, привлекающие особое внимание как российских, так и зарубежных туристов. В 2019 году «Штамп» готовы удивить покупателей своим размахом: новыми вариантами мини-самоварчиков на одну чашечку и пузатым гигантом на целую роту объемом 45 литров.