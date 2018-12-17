Какие УК в Туле плохо убирают дворы от снега и наледи

17 Дек. 11:41 2018-12-17T11:41:04+03:00

Сотрудники УАТН обследовали более двух тысяч придомовых территорий за три месяца

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В рамках контроля за исполнением Правил благоустройства с 15 октября 2018 года в Туле были проверены 2232 придомовые территории многоквартирных домов.

По результатам проверок было выявлено 367 нарушений:

- 225 случаев неудовлетворительной уборки придомовых территорий от снега и наледи (управляющие компании – «Альянс» – 43, «Восход» – 27, «Вертикаль» – 17, «Орион» – 15, «Ваш Дом» – 11, «РЭМС» – 8, «21 Век» – 7, «Наш Дом» – 7, «Туларегионстрой» – 6, «Арсенал» – 5 и др.).

- 142 нарушения ввиду наличия снежно-ледяных образований на кровлях (управляющие компании – «Восход» – 35, «РЭМС» – 32, «Арсенал» – 12, «Строймакс» – 7, «УютДом» – 7, «Жилхоз Советского района» – 5, «Согласие» – 5 и др.).

В сфере контроля за уборкой мусора на территории города с 29 октября обследованы 1682 контейнерных площадки, по 173 выявлены нарушения содержания (управляющие компании – «Альянс» – 28, «Восход» – 21, «21 Век» – 15, «Этажи» – 10, «Домсервис» – 7, «Арсенал» – 6, «Вертикаль» – 5 и др.).

Составлено и передано на рассмотрение в административные комиссии 56 протоколов, в том числе в отношении УК «Арсенал» – 9, УК «Ваш Дом» – 7, УК «Восход» – 7, УК «Верткаль» – 7, УК «РЭМС» – 6, УК «Альянс» – 4, УК «Уютдом»- 3, УК «Наш Дом» – 2, УК «Орион» – 2, УК «21 Век» – 7, УК «Этажи» – 2.

В связи с тем, что в настоящее время участились случаи неисполнения требований Правил благоустройства, в адрес ГЖИ Тульской области направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос об отзыве лицензии на осуществление деятельности в сфере управления многоквартирными домами у управляющих компаний, входящих в группу компаний ООО «Пик». Управлением по административно-техническому надзору администрации города Тулы совместно с Государственной жилищной инспекцией Тульской области проводятся проверки по адресам, где были выявлены нарушения.