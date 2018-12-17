2018-12-17T11:38:39+03:00
Общество

В Тульской области гендиректор организации задолжала работникам 152 тысячи рублей

Ей назначен штраф в размере 10 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Генеральный директор ООО «ТеТа Групп» не выплатила заработную плату 6 работникам на общую сумму 152 000 рублей. К таким выводам в ходе проверки пришла прокуратура Суворовского района.

Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Кроме того, по заявлениям прокурора Суворовского района в интересах данных работников, выданы судебные приказы о взыскании просроченной задолженности по заработной плате. Они находятся на исполнении в ОСП Суворовского и Белевского районов. Исполнение судебных решений контролируется прокуратурой.

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