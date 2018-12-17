2018-12-17T11:31:23+03:00
Происшествия

За три дня в Тульской области поймали более 30 пьяных водителей

В отношении них были составлены административные материалы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

14, 15 и 16 декабря 2018 года, в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали 31 пьяного водителя.

18 были привлечены к административной ответственности за нетрезвую езду, 9 - за отказ от прохождения медосвидетельствавания на состояние опьянения.

Также было поймано четыре водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания для каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк украл из магазина кофе почти на 10 тысяч рублей
В уборке улиц Тулы было задействовано 118 единиц техники
Галерея "Ясная Поляна" приглашает туляков на "Зимнюю сказку"
Тульский Музей оружия приглашает на театрализованное новогоднее представление
18 и 19 декабря Тулу посетит Дед Мороз из Великого Устюга
В международный день чая Техмаш угощает из своего самовара
Какие УК в Туле плохо убирают дворы от снега и наледи
В Тульской области гендиректор организации задолжала работникам 152 тысячи рублей
За неделю в ДТП в Туле пострадали 20 человек
В Алексине "Фольксваген" протаранил отбойник
В ДТП с "ВАЗом" под Тулой пострадал подросток
«Ростелеком» займется энергоменеджментом объектов Тульской области
В Туле пройдут экологические уроки
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле пройдет 3D-мэппинг шоу