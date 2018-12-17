2018-12-17T11:28:07+03:00
Происшествия

За неделю в ДТП в Туле пострадали 20 человек

Всего за указанный период произошло 178 ДТП
Виктория ЯКУШИНА
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С 10 по 17 декабря 2018 года. в ЕДДС в Туле поступило 6174 сообщения граждан.

В городе произошло 24 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

Произошло три пожара, пострадавших и погибших нет.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 178 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 20 человек.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 54 выезда. В результате оказана помощь 119 гражданам, спасено восемь человек.

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