За неделю в ДТП в Туле пострадали 20 человек
Всего за указанный период произошло 178 ДТП
Изменить размер текста:
С 10 по 17 декабря 2018 года. в ЕДДС в Туле поступило 6174 сообщения граждан.
В городе произошло 24 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.
Произошло три пожара, пострадавших и погибших нет.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 178 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 20 человек.
Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 54 выезда. В результате оказана помощь 119 гражданам, спасено восемь человек.