В Алексине "Фольксваген" протаранил отбойник

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-17T11:31:33+03:00

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15 декабря 2018 года, в 03:20 на улице Городской города Алексина Тульской области произошло ДТП.

26-летний молодой человек на автомобиле «Фольксваген Пассат», по предварительным данным, не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир - 33-летний мужчина - получили травмы различной степени тяжести.