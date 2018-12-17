2018-12-17T11:31:33+03:00
Происшествия

В Алексине "Фольксваген" протаранил отбойник

Пострадали двое
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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15 декабря 2018 года, в 03:20 на улице Городской города Алексина Тульской области произошло ДТП.

26-летний молодой человек на автомобиле «Фольксваген Пассат», по предварительным данным, не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир - 33-летний мужчина - получили травмы различной степени тяжести.

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