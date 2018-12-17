2018-12-17T11:23:20+03:00
Происшествия

В ДТП с "ВАЗом" под Тулой пострадал подросток

Автомобиль слетел в кювет, врезался в отбойник и опрокинулся
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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14 декабря 2018 года, в 17:15 на 8-м километре автодороги «Плавск-Мещерино-Диктатура» Плавского района Тульской области произошло ДТП.

19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21120», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет, врезался в металлическое барьерное ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его несовершеннолетний пассажир - 16-летний подросток - с различными травмами были госпитализированы.

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