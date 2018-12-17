«Ростелеком» займется энергоменеджментом объектов Тульской области

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-17T10:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «РТК-ЭнергоБаланс», дочернее предприятие «Ростелекома», и Министерство образования Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве для определения возможных параметров системы энергоменеджмента объектов Тульской области.

Соглашение подписали министр образования Тульской области Алевтина Шевелева и генеральный директор «РТК-ЭнергоБаланс» Антон Мау.

Подписанное соглашение определяет систему энергоменеджмента как механизм использования централизованной региональной цифровой платформы, которая позволяет собирать, обрабатывать, хранить и анализировать показания приборов учета энергоресурсов, а также предполагает внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов. Пилотной зоной для развития данной системы выбраны образовательные учреждения Тульской области.

Условия соглашения определяют порядок взаимодействия по определению возможных параметров системы для объектов Тульской области, в том числе по вопросам возможной организационной и информационной модели, сроков и этапов реализации проекта и других необходимых условий.

Стороны договорились определить первоочередные направления и подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры системы энергоменеджмента, включая трансформацию технологий и поддержки принятия управленческих решений.

* * *

«РТК-Энергобаланс», дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком», осуществляет централизованную координацию текущих проектов по энергоэффективности, которые уже реализует «Ростелеком», а также разрабатывает новые решения, прежде всего, в сфере ЖКХ.