В Туле пройдут экологические уроки
Сегодня, 17 декабря 2018 года, в Туле экологический урок пройдет в гимназии №11 (ул. Менделеевская, д. 5) с 12:00 и 18 декабря в центре образования №45 (ул. Макара Мазая 13/5) с 12:30.
На уроках школьникам рассказывают о роли экологической культуры в жизни людей, знакомят с раздельным сбором отходов, показывают экологические видеоролики. Заканчивается урок экологической викториной.
Всем школьникам в конце урока вручаются экологические подарки.
В указанных образовательных учреждениях к моменту проведения экологических уроков будут установлены контейнеры РСО, чтобы школьники могли на практике попробовать раздельный сбор отходов.
Экологические уроки проводятся специалистами московского офиса «Хартии».