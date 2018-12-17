В Туле пройдут экологические уроки

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-17T09:45:55+03:00

На уроках школьникам расскажут о роли экологической культуры

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Сегодня, 17 декабря 2018 года, в Туле экологический урок пройдет в гимназии №11 (ул. Менделеевская, д. 5) с 12:00 и 18 декабря в центре образования №45 (ул. Макара Мазая 13/5) с 12:30.

На уроках школьникам рассказывают о роли экологической культуры в жизни людей, знакомят с раздельным сбором отходов, показывают экологические видеоролики. Заканчивается урок экологической викториной.

Всем школьникам в конце урока вручаются экологические подарки.

В указанных образовательных учреждениях к моменту проведения экологических уроков будут установлены контейнеры РСО, чтобы школьники могли на практике попробовать раздельный сбор отходов.

Экологические уроки проводятся специалистами московского офиса «Хартии».