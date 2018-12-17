2018-12-17T09:29:05+03:00
Общество

В новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле пройдет 3D-мэппинг шоу

Виктория ЯКУШИНА
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В новогоднюю ночь на главной площади Тулы состоится 3D-мэппинг шоу. Туляки увидят трехмерное представление «Сказка о снежинке, которая не тает». Сказка расскажет о приключениях Маши Пряниковой, Мастера Кузнецова, Васи Гармонистова, Ивана Самоварова и Снежинки в городе мастеров.

Тулячка Маша Пряникова захотела сохранить уникальный узор снежинки, и чтобы та не растаяла, обратилась в Кузнецкую слободу за помощью к мастеру Кузнецову. Мастер не испугался трудной задачи, ведь туляки когда-то и блоху подковали.

Если вы не собираетесь встречать Новый год на площади Ленина — сказку можно увидеть и позже. Представления будут проходить ежедневно вплоть до рождественской ночи.

Кстати, герои сказки тулякам уже знакомы – именно они изображены на брендированной продукции, афишах и баннерах, которые украшают город.

Больше о праздновании в Туле — здесь.

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