На трассе в Тульской области столкнулись две легковушки и "Камаз"
В ДТП пострадал человек
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 декабря на 135 км трассы М-4 столкнулись "Ваз 2109", "Ваз 2114" и "Камаз". Сообщение о ДТП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:40ю
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники.