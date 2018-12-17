На трассе в Тульской области столкнулись две легковушки и "Камаз"

17 Дек. 08:32 2018-12-17T08:32:29+03:00

В ДТП пострадал человек

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16 декабря на 135 км трассы М-4 столкнулись "Ваз 2109", "Ваз 2114" и "Камаз". Сообщение о ДТП поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:40ю

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники.