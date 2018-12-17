В Туле на проспекте Ленина сгорела "Тойота"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 декабря в Туле на пр. Ленина загорелся автомобиль "Toyota Estima Lucida". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:37.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, передний бампер, торпеда передняя и обшивка потолка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.