2018-12-17T08:35:18+03:00
Происшествия

В Туле на проспекте Ленина сгорела "Тойота"

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 декабря в Туле на пр. Ленина загорелся автомобиль "Toyota Estima Lucida". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:37.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел моторный отсек, передний бампер, торпеда передняя и обшивка потолка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.

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