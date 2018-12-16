В Плавске сын до смерти забил отца

16 Дек. 19:12 2018-12-16T19:12:00+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, вечером 14 декабря 2018 года обвиняемый находился вместе со своим отцом в кухне одного из домов по улице Крупской города Плавска Тульской области.

В ходе пьянки между мужчинами произошел конфликт. Сын сильно избил отца. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Данное преступление было раскрыто по «горячим следам». По подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.