2018-12-16T19:12:00+03:00
Происшествия

В Плавске сын до смерти забил отца

Мужчине уже предъявлено обвинение
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, вечером 14 декабря 2018 года обвиняемый находился вместе со своим отцом в кухне одного из домов по улице Крупской города Плавска Тульской области.

В ходе пьянки между мужчинами произошел конфликт. Сын сильно избил отца. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Данное преступление было раскрыто по «горячим следам». По подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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