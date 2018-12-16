Где 17 декабря в Туле не будет воды

СЕГОДНЯ 19:06 2018-12-16T19:06:57+03:00

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17 декабря 2018 года, с 10:00 до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Баженова д.д. 2, 3, 4, 4, 4а, 4б, 6, 7, 7а, 9 , 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 14а, 16, 24, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30,

ул. Марата д.д. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 184, 184а, 190, 192, 194,196,198,

проезд Батищева д.1, 8,

ул. Кутузова д.д. 13, 15,15а,17,17а,19, 19а, 21, 23, 27, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37,

ул. Кирова д.д. 169,169а, 171, 173,190,192,194, 194а, 196,198,198 б,200,202,202а,202б, ул. Щегловская засека д.д.5,7,9,11,13, 17, 19,

ул. Шухова д.д. 17,19,21,36,38,40,42,

Торховский проезд д.д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,

ч/с ул.ул. Комбайновый пер, Нижний проезд, Средний проезд, Верхний проезд, Батищева

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.