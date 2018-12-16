Пожар в доме в поселке 8 Марта тушили восемь человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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16 декабря 2018 года в 13:18 в службу спасения сообщили о возгорании частного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, п. 8 Марта.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-77 и ПСЧ-30.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорели полностью комната и кухня.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.