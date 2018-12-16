2018-12-16T16:15:10+03:00
Общество

В Туле проходит мастер-класс по сварочному делу

Мероприятие организовано в творческом индустриальном кластере «Октава» в рамках проекта «Тула - Новогодняя столица России»
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 16 декабря 2018 года, в Туле проходит мастер-класс по сварочному делу Александры Ивлевой.

Любой желающий может сварить елочную игрушку под руководством команды Weld Queen. Мероприятие будет проходить сегодня до 18.00.

В 18.00 состоится открытие необычной елки, к которой каждый участник сможет приварить свою игрушку.

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