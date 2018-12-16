2018-12-16T15:42:20+03:00
Здоровье

В Тульской области пройдет региональная акция «С Новым годом, донор!»

Виктория ЯКУШИНА
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В канун новогодних и рождественских праздников с 17 по 21 декабря 2018 года ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» совместно с ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» проводит акцию «С Новым годом, донор!». Цель акции — повышение активности регулярных доноров и привлечение новых безвозмездных доноров крови и ее компонентов для создания запасов компонентов крови на рождественские каникулы.

Поделиться частичкой себя для помощи больным, нуждающимся в переливании крови и её компонентов, - настоящий подарок! В знак признательности для доноров будут подготовлены новогодние открытки, авторами которых являются маленькие пациенты ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница».

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех желающих стать безвозмездными донорами крови и ждет по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок (4872) 36-72-89, прием с 8.00 до 12.30;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 48-21-37, 48-59-85, прием: понедельник - четверг с 8:00 до 12:00, пятница - с 8:00 до 10:30;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 10.30;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, тел. для справок (48741) 5-56-10, прием: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8:00 до 10:00.

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