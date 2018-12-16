Житель Суворова убил знакомого в коридоре общежития

СЕГОДНЯ 15:40 2018-12-16T15:40:52+03:00

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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя города Суворова. Он обвиняется в убийстве.

В октябре 2018 года обвиняемый вместе со своим знакомым выпивали в одной из комнат на пятом этаже подъезда №1 дома №2А по улице Ленинского Юбилея города Суворова.

Утром после пьянки мужчины в общем коридоре общежития повздорили: потерпевший стал требовать от обвиняемого ключи от его комнаты, на что последний ответил, что у него их нет.

В результате конфликта обвиняемый вернулся к себе в комнату, вооружился ножом, вернулся в коридор общежития и ударил потерпевшего ножом. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.рана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.