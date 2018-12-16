2018-12-16T13:55:40+03:00
Общество

В Центре образования №34 в Туле прошел урок безопасности

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Обучение подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности - одна из основополагающих задач чрезвычайного ведомства. С целью широкой пропаганды знаний в этой области на днях прошел урок безопасности для учащихся 10-11 классов Центра образования №34.

Мероприятие проводили члены Тульского отделения Всероссийского общества спасения на водах Феликс Арутюнов и Наталья Мазурова, а также государственный инспектор Центра ГИМС Игорь Преображенский.

Сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам акцентировал, что несоблюдение или пренебрежение правилами безопасности на водных объектах в зимний период часто оборачивается трагедией. Игорь Преображенский, в частности, рассказал ребятам о действиях в экстремальной ситуации, методах самоспасения и напомнил, что выход на лед в период его образования категорически запрещен. Всем школьникам были вручены памятки с основными правилами безопасного поведения на воде и указанием телефонов экстренных служб.

Отдельное внимание было уделено основным приемам оказания первой помощи. Феликс Арутюнов и Наталья Мазурова в доступной и увлекательной форме рассказали учащимся про алгоритм оказания первой помощи, о том, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, обучили школьников приему Геймлиха, используемого при закупорке верхних дыхательных путей. Учащиеся смогли почувствовать себя настоящими «спасателями», закрепив полученные в процессе занятия умения тренировкой на манекене «Максим». Ребята убедились, что оказывать первую помощь по четкому алгоритму - просто, эффективно и безопасно.

Участники и организаторы занятия выразили огромную заинтересованность в продолжении подобных мероприятий, ведь знание основных правил безопасности и умение вовремя оказать первую помощь в повседневной жизни просто необходимо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала