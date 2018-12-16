В Центре образования №34 в Туле прошел урок безопасности

16 Дек. 13:54 2018-12-16T13:55:40+03:00

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Обучение подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности - одна из основополагающих задач чрезвычайного ведомства. С целью широкой пропаганды знаний в этой области на днях прошел урок безопасности для учащихся 10-11 классов Центра образования №34.

Мероприятие проводили члены Тульского отделения Всероссийского общества спасения на водах Феликс Арутюнов и Наталья Мазурова, а также государственный инспектор Центра ГИМС Игорь Преображенский.

Сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам акцентировал, что несоблюдение или пренебрежение правилами безопасности на водных объектах в зимний период часто оборачивается трагедией. Игорь Преображенский, в частности, рассказал ребятам о действиях в экстремальной ситуации, методах самоспасения и напомнил, что выход на лед в период его образования категорически запрещен. Всем школьникам были вручены памятки с основными правилами безопасного поведения на воде и указанием телефонов экстренных служб.

Отдельное внимание было уделено основным приемам оказания первой помощи. Феликс Арутюнов и Наталья Мазурова в доступной и увлекательной форме рассказали учащимся про алгоритм оказания первой помощи, о том, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, обучили школьников приему Геймлиха, используемого при закупорке верхних дыхательных путей. Учащиеся смогли почувствовать себя настоящими «спасателями», закрепив полученные в процессе занятия умения тренировкой на манекене «Максим». Ребята убедились, что оказывать первую помощь по четкому алгоритму - просто, эффективно и безопасно.

Участники и организаторы занятия выразили огромную заинтересованность в продолжении подобных мероприятий, ведь знание основных правил безопасности и умение вовремя оказать первую помощь в повседневной жизни просто необходимо.