2018-12-16T12:13:29+03:00
Происшествия

За сутки четверо жителей Тульской области стали жертвами мошенников

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Туле, Новомосковске и Щекино были совершены четыре мошенничества с банковскими картамию

Злоумышленники под различными предлогами по телефону выяснили у граждан данные банковских карт и списали с них деньги.

У 50-летней тулячки таким способом были похищены 70 тысяч рублей, 49-летний туляк лишился 29,5 тысяч рублей, у 52-летнего жителя Новомосковска с двух карт разных банков в общей сложности было похищено 160 тысяч рублей, а 43-летняя жительница Щекино лишилась более 45,5 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на поимку мошенников.

Управление МВД России по Тульской области напоминает гражданам, чтобы не стать жертвой преступления, нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, номера банковских карт и их CVC-кoд (его нельзя называть даже специалисту банка), также нельзя называть пароль, который приходит от соответствующей службы банка на ваш телефон в виде СМС-сообщения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проходит мастер-класс по сварочному делу
В Тульской области пройдет региональная акция «С Новым годом, донор!»
Житель Суворова убил знакомого в коридоре общежития
В Центре образования №34 в Туле прошел урок безопасности
В Туле ведется ремонт спортшколы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика»
В поселке Ленинский проводятся работы на станции обезжелезивания
В Туле 30-летняя безработная попалась на краже детского питания
Житель Тульской области пойман на краже резака и баллонов с фермы
Как жители Тульской области будут получать пенсию в январе 2019
В Туле проходит «Новогодняя ярмарка школьных компаний»
В деревне Прудное отремонтировали водонапорную башню
Шесть человек тушили горящий дом в Белевском районе
В страшной автоаварии под Тулой погибла женщина, еще двое человек пострадали
Ночью Тулу убирали 55 рабочих и 82 машины