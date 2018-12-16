2018-12-16T12:13:29+03:00
Происшествия

За сутки четверо жителей Тульской области стали жертвами мошенников

Виктория ЯКУШИНА
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За прошедшие сутки в Туле, Новомосковске и Щекино были совершены четыре мошенничества с банковскими картамию

Злоумышленники под различными предлогами по телефону выяснили у граждан данные банковских карт и списали с них деньги.

У 50-летней тулячки таким способом были похищены 70 тысяч рублей, 49-летний туляк лишился 29,5 тысяч рублей, у 52-летнего жителя Новомосковска с двух карт разных банков в общей сложности было похищено 160 тысяч рублей, а 43-летняя жительница Щекино лишилась более 45,5 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на поимку мошенников.

Управление МВД России по Тульской области напоминает гражданам, чтобы не стать жертвой преступления, нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, номера банковских карт и их CVC-кoд (его нельзя называть даже специалисту банка), также нельзя называть пароль, который приходит от соответствующей службы банка на ваш телефон в виде СМС-сообщения.

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