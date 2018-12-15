2018-12-15T17:31:30+03:00
Общество

В поселке Ленинский проводятся работы на станции обезжелезивания

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Работы на станции обезжелезивания в поселке Ленинский планируется завершить 26 декабря.

Подрядчик уже провел работы по обмотке резервуаров, сейчас ведется монтаж впускной и выпускной фурнитуры.

Напомним, в Туле реализуется комплекс системных мер по приведению качества водоснабжения и водоотведения на территориях Ленинского района в нормативное состояние. Этот план согласован с АО «Тулагорводоканал», Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. Так, для улучшения качества воды в поселке Ленинский перед АО «Тулагорводоканал» была поставлена задача по приобретению оборудования для существующей станции обезжелезивания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала