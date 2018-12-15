В поселке Ленинский проводятся работы на станции обезжелезивания

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-15T17:31:30+03:00

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Работы на станции обезжелезивания в поселке Ленинский планируется завершить 26 декабря.

Подрядчик уже провел работы по обмотке резервуаров, сейчас ведется монтаж впускной и выпускной фурнитуры.

Напомним, в Туле реализуется комплекс системных мер по приведению качества водоснабжения и водоотведения на территориях Ленинского района в нормативное состояние. Этот план согласован с АО «Тулагорводоканал», Управлением Роспотребнадзора по Тульской области. Так, для улучшения качества воды в поселке Ленинский перед АО «Тулагорводоканал» была поставлена задача по приобретению оборудования для существующей станции обезжелезивания.