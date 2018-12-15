2018-12-15T17:30:05+03:00
Происшествия

В Туле 30-летняя безработная попалась на краже детского питания

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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К тульским полицейским с заявлением обратилась директор детского магазина, расположенного по улице Арсенальной.

Женщина рассказала, что из торгового зала была совершена кража детского питания. Ущерб составил более 2 700 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Стражам порядка удалось выяснить, что хищение совершила 30-летняя безработная жительница поселка Ленинский.

Спустя некоторое время она была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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