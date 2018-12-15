В Туле 30-летняя безработная попалась на краже детского питания
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
К тульским полицейским с заявлением обратилась директор детского магазина, расположенного по улице Арсенальной.
Женщина рассказала, что из торгового зала была совершена кража детского питания. Ущерб составил более 2 700 рублей.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.
Стражам порядка удалось выяснить, что хищение совершила 30-летняя безработная жительница поселка Ленинский.
Спустя некоторое время она была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.