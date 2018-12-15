Житель Тульской области пойман на краже резака и баллонов с фермы
Выясняются обстоятельства произошедшего
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В плавкскую полицию с заявлением обратился 59-летний житель села Юсупово.
Мужчина рассказал, что кто-то оторвал лист железа с окна на недействующей в настоящее время животноводческой ферме и украл оттуда газовый резак, два 50-метровых шланга к нему, а также кислородный и газовый баллоны.
Полицейским удалось выяснить личность подозреваемого в содеянном. Им оказался безработный 25-летний жителя города Советск.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.