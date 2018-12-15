Как жители Тульской области будут получать пенсию в январе 2019

15 Дек. 14:38 2018-12-15T14:38:23+03:00

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Структурные подразделения Почты России завершат выплату пенсий и других социальных выплат в этом году 22 декабря. Об этом сообщает Администрация города Тулы со ссылкой на Отделение Пенсионного фонда России по Тульской области.

В январе 2019 года выплаты начнутся с 5 января в следующем порядке:

- за 5 января 2019 года выплачивают все отделения почтовой связи (ОПС) 5 января 2019 года;

- за 6 января 2019 года — 4 января 2019 года выплачивают ОПС, работающие по пятницам, и 5 января 2019 года выплачивают все ОПС, не работающие по пятницам;

- за 7 января 2019 года — 5 января 2019 года выплачивают все ОПС.

Доставка соцвыплат будет производиться в соответствии с графиком по месту жительства получателя в течение установленного «выплатного периода».