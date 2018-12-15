Как жители Тульской области будут получать пенсию в январе 2019
Структурные подразделения Почты России завершат выплату пенсий и других социальных выплат в этом году 22 декабря. Об этом сообщает Администрация города Тулы со ссылкой на Отделение Пенсионного фонда России по Тульской области.
В январе 2019 года выплаты начнутся с 5 января в следующем порядке:
- за 5 января 2019 года выплачивают все отделения почтовой связи (ОПС) 5 января 2019 года;
- за 6 января 2019 года — 4 января 2019 года выплачивают ОПС, работающие по пятницам, и 5 января 2019 года выплачивают все ОПС, не работающие по пятницам;
- за 7 января 2019 года — 5 января 2019 года выплачивают все ОПС.
Доставка соцвыплат будет производиться в соответствии с графиком по месту жительства получателя в течение установленного «выплатного периода».