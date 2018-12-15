СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-15T13:27:51+03:00

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15 декабря 2018 года в Туле проходит «Новогодняя ярмарка школьных компаний».

В ней принимают участие более 100 школьников из 23 творческих объединений. Ребята приехали из 17 муниципальных образований Тульской области.

На ярмарке можно купить мягкие игрушки, мыло, бижутерию, изделия из дерева. Все это школьники сделали своими руками.

Учащиеся не только продают на ярмарке свой товар, но и соревнуются между собой в номинациях «Лучшая школьная компания», «Лучшая техника торговли», «Лучшее оформление торгового места», «Лучшая продукция».

Мероприятие проходит по адресу: г. Тула, ул. Пролетарская ул., 2.