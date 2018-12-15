Шесть человек тушили горящий дом в Белевском районе
Пострадавших нет
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15 декабря 2018 года в 03:58 нв служюу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, д. Кураково, ул. Центральная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-45, ПЧ-104 и ПЧ-118.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.