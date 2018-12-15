Шесть человек тушили горящий дом в Белевском районе

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-15T12:38:25+03:00

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15 декабря 2018 года в 03:58 нв служюу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Белевский район, д. Кураково, ул. Центральная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-45, ПЧ-104 и ПЧ-118.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.