Ночью Тулу убирали 55 рабочих и 82 машины

15 Дек. 11:23 2018-12-15T11:23:31+03:00

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В ночь с 14 на 15 декабря 2018 года, работе по подметанию и обработке реагентом дорог и тротуаров в Туле, сбору и вывозу снега, уборке парковочных карманов и остановочных павильонов использовали 82 единицы спецтехники, в том числе, КДМ, грейдеры, МТЗ, КамАЗы.

Также в работе по уборке снега участвовали 55 рабочих.

Работы прошли по следующим адресам:

площадь перед школой искусств на ул. Октябрьской, ул. Максима Горького (парковки), ул. Марата и Кирова (парковки, остановочные павильоны, переходы), ул. Станиславского и Н. Руднева (остановочные павильоны и переходы), территория возле памятника Л. Толстому, ул. Агеева (остановочные павильоны и переходы), Красноармейский проспект (парковки), ул. Фрунзе и Ф. Смирнова (остановочные павильоны и парковки), ул. 9 Мая (от пр. Ленина до ул. Болдина), ул. Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. М. Тореза), ул. Пирогова (от ул. Советской до ул. Пушкинской), ул. Каминского (от ул. Пирогова до пр.