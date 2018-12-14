2018-12-14T16:53:33+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже спортивной одежды и обуви

Уголовное дело в отношении него направлено в судебный участок
Виктория ЯКУШИНА
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34-летний уроженец Тулы обвиняется в совершении кражи.

Как выяснилось, вечером 6 июня 2018 года, мужчина, находясь в торговом зале магазина «Спортмастер», похитил одну пару женских полуботинок для активного отдыха стоимостью 2620 рублей 99 коп.. С ними он с места происшествия скрылся.

Он же, 2 сентября 2018 года, также из «Спортмастер», но расположенного по иному адресу, похитил спортивную одежду и обувь на сумму 18.282 рубля 36 коп.

Уголовное дело направлено в судебный участок № 77 Центрального судебного района Тулы для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

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