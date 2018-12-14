2018-12-14T16:44:28+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы сносят незаконные строения

Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 14 декабря 2018 года, в Туле производится снос аварийных сараев на улице Плеханова, 142.

Снесено уже более 120 сараев и ветхих незаконных строений. Завтра начнется вывоз строительного мусора.

Работы осуществляются силами главного управления по Пролетарскому территориальному округу при поддержке управления по благоустройству администрации города Тулы.

Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

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