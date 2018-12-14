В Туле уже работают 14 катков

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-14T16:10:21+03:00

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Всего в Туле зимой 2018-2019 будут функционировать 28 катков.

Это главный Губернский каток на площади Ленина и 27 катков на территории Большой Тулы.

На сегодняшний день, 14 декабря 2018 года, функционируют 14 катков.

В стадии заливки находятся 13 катков, еще один каток находится на стадии мониторинга толщины льда. По ним работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях.

На территории Советского территориального округа будут работать 6 катков:

- хоккейная коробка по адресу: Красноармейский пр-т, 40/ Ф. Смирнова, 7/ ул. Сойфера, 37 – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Ленина, 26, территория ЦО № 23 – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Фрунзе, 15 – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова – залита;

- каток на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова – залит;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, 94 – залита.

На территории Зареченского территориального округа будет работать 8 катков:

- каток по адресу: ул. М. Горького, 14-20 – залит;

- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка – залита;

- каток по адресу: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9 – залит;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9 – залита;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Плеханово, ул. Заводская, 21б – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: с. Хрущево, ул. Прудная – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рождественский, ул. Федорова, 9а – залита;

- каток по адресу: пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2а – ведутся работы по залитию.

На территории Центрального территориального округа будут функционировать 5 катков:

- каток «Тульская набережная» – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка стадиона в пос. Петелино – залита;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Кауля, 7/ул. Новомосковская 9а – залита;

- хоккейная коробка по адресу: пр. Ленина, 67 – ведутся работы по залитию;

- Казанская набережная, русло реки Упы – ведется постоянный мониторинг толщины льда.

На территории Привокзального территориального округа откроются 4 катка:

- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова, 15а – залита;

- хоккейная коробка по адресу: с. Федоровское, ул. Шоссейная 9,12 – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет 35 – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Седова, 27 – ведутся работы по залитию.

На территории Пролетарского территориального округа будут работать 4 катка:

- хоккейная коробка на набережной реки Упы – ведутся работы по залитию;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Металлургов, 22 – залита;

- хоккейная коробка по адресу: ул. Бондаренко,23 – залита;

- хоккейная коробка по адресу: п. Шатск, ул. Садовая, 14 – ведутся работы по залитию.