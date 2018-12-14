14 Дек. 15:23 2018-12-14T15:23:24+03:00

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В Центральном округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей. Проверки проводили на ул. Пирогова, ул. Оборонной, ул. Кауля. В ходе рейдов были установлены факты несанкционированной продажи продуктов питания.

В отношении лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 4 протоколов об административном правонарушении в соответствии с законом Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» по статье ст. 9.1 в отношении лиц, осуществляющих торговлю без разрешительных документов в неустановленном месте и по статье 8.2. самовольная установка объектов мелкорозничной торговли.