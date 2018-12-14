Проект «Онкопатруль71» помог выявить рак на ранней стадии у 17 жителей Тульской области

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-14T14:34:46+03:00

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«Онкопатруль71» – это мультидисциплинарная бригада врачей, в составе которой: онколог-маммолог, онкогинеколог, онкоуролог, стоматолог, врач УЗИ, рентгенолог. Их задача - раннее выявление онкозаболеваний.

Выезд медиков осуществляется на трех мобильных медицинских комплексах: «Лучевая диагностика» (флюорограф, маммограф), «Стоматологический комплекс» (с аппаратом для аутофлюоресцентной диагностики заболеваний полости рта), «Диагностический комплекс» (с аппаратом УЗИ).

Бригада выезжает как в районные центры, так и в малые населенные пункты. Оснащение мобильных комплексов позволяет работать и там, где нет ФАПов. Среди оборудования имеется переносной телемедицинской комплекс, поэтому врачебный консилиум можно провести здесь же, на месте.

С сентября 2018 года проведено уже 16 выездов, обследовано 517 человек, у 39 из них выявлено подозрение на онкопатологию. У 17 человек подтвердился диагноз рака на ранних стадиях.

Отметим, что в регионе ежегодно регистрируется около 6000 вновь выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями.

За 10 месяцев 2018 года в области активно выявлено 1394 человека с диагнозом злокачественных новообразований.

Показатель активной выявляемости за 10 месяцев в 2018 года– 27,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это рост на 7,7 %.

Активная выявляемость рака растет, но доля запущенных стадий еще достаточно высока. Анализ причин запущенности злокачественных новообразований показал, что почти в 40% случаев пациенты несвоевременно обратились за медицинской помощью, еще 10% отказались от обследования или не прошли полный комплекс лечения, рекомендованный врачом.