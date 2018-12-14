2018-12-14T14:27:39+03:00
Общество

В Тульской области открыли Год театра

Для гостей состоялось ярмарочное представление, а также выступление артистов Большого театра
Виктория ЯКУШИНА
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13 декабря 2018 года, по всей России проходят мероприятия, посвященные открытию Года театра.

В Тульской области это событие состоялось в самом маленьком городе нашей страны - Чекалине (бывший Лихвин).

На площади перед Чекалинским Домом культуры развернулось ярмарочное новогоднее представление. Гостей ждали народные игры и забавы, выступления вокальных коллективов района. Работали выставки новогодних поделок и сувениров, развлекательные площадки для детей.

На открытии Года театра состоялось выступление солиста Большого театра, народного артиста Российской Федерации, основателя «Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси» Владимира Маторина. При участии артистов Большого театра Константина Сучкова и Екатерины Петровой, а также артистов Тульского академического театра драмы зрителям была представлена музыкально-театральная композиция из опер П.И. Чайковского по произведениям А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Гости смогли посетить выставку театральных костюмов, галерею картин и интерактивные зоны.

Кроме того, всех желающих пригласили на экскурсии по Чекалину.

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