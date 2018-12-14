Высокая экспертная оценка

14 Дек. 14:06 2018-12-14T14:06:47+03:00

ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в первую пятерку рейтинга востребованности вузов РФ -2018, значительно улучшив свои показатели

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ТГПУ им. Л.Н. Толстого на четвертом месте в рейтинге востребованности вузов РФ в группе гуманитарных вузов. Рейтинг по итогам 2018 года подготовили эксперты «Социального навигатора» информационного агентства «Россия Сегодня».

Первыми среди гуманитарных вузов РФ стали столичные университеты: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет , Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Сантк-Петербург).

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на четвертом месте с высокими показателями: 93.9% – доля выпускников, получивших направление на работу; 16.5% – доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов; 13 – индекс цитирования трудов преподавателей.

В число лидеров рейтинга гуманитарных вузов также вошли Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова , Московский государственный психолого-педагогический университет.

В 2018 году в исследование включены 444 вуза: государственные, муниципальные и частные. Среди них 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.

В прошлом, 2017 году, ТГПУ им. Л.Н. Толстого был на 10-м месте. За год коллективу университета удалось достичь таких результатов, что вуз поднялся на 6 пунктов.