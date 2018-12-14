2018-12-14T14:06:47+03:00
Общество

Высокая экспертная оценка

ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в первую пятерку рейтинга востребованности вузов РФ -2018, значительно улучшив свои показатели
Поделиться:
Изменить размер текста:

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на четвертом месте в рейтинге востребованности вузов РФ в группе гуманитарных вузов. Рейтинг по итогам 2018 года подготовили эксперты «Социального навигатора» информационного агентства «Россия Сегодня».

Первыми среди гуманитарных вузов РФ стали столичные университеты: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет , Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Сантк-Петербург).

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на четвертом месте с высокими показателями: 93.9% – доля выпускников, получивших направление на работу; 16.5% – доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов; 13 – индекс цитирования трудов преподавателей.

В число лидеров рейтинга гуманитарных вузов также вошли Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова , Московский государственный психолого-педагогический университет.

В 2018 году в исследование включены 444 вуза: государственные, муниципальные и частные. Среди них 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.

В прошлом, 2017 году, ТГПУ им. Л.Н. Толстого был на 10-м месте. За год коллективу университета удалось достичь таких результатов, что вуз поднялся на 6 пунктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала